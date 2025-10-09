Uruguay será afectado por un ciclón extratropical este fin de semana

Details Thursday, 09 October 2025 20:14

Un ciclón extratropical se formará entre el sábado y el domingo cerca del Río de la Plata y provocará mal tiempo en Uruguay, según advirtieron meteorólogos locales y el servicio meteorológico brasileño Metsul.

Se esperan lluvias, tormentas, vientos fuertes y posible granizo, especialmente en el sur del país. El fenómeno comenzará a impactar desde la noche del sábado, con un empeoramiento marcado el domingo.

El lunes, el ciclón se desplazará hacia el Atlántico, pero continuarán las ráfagas de viento y el descenso de temperatura. Las autoridades recomiendan precaución ante posibles daños por viento y cortes de energía.