Thursday, 09 October 2025

 
TITULARES

Uruguay será afectado por un ciclón extratropical este fin de semana

Details
Thursday, 09 October 2025 20:14

Un ciclón extratropical se formará entre el sábado y el domingo cerca del Río de la Plata y provocará mal tiempo en Uruguay, según advirtieron meteorólogos locales y el servicio meteorológico brasileño Metsul.

Se esperan lluvias, tormentas, vientos fuertes y posible granizo, especialmente en el sur del país. El fenómeno comenzará a impactar desde la noche del sábado, con un empeoramiento marcado el domingo.

El lunes, el ciclón se desplazará hacia el Atlántico, pero continuarán las ráfagas de viento y el descenso de temperatura. Las autoridades recomiendan precaución ante posibles daños por viento y cortes de energía.

RECIENTES

Uruguay será afectado por un ciclón extratropical este fin de semana

October 09, 2025

Sindicato portuario levanta el paro y se abre una tregua de diez días de negociaciones

October 09, 2025

Israel y Hamás alcanzan un acuerdo de paz que inicia con un alto el fuego y liberación de rehenes

October 09, 2025
Actualidad

EDICIÓN

CLASIFICADOS

VIDEOS

Casas naturales

July 11, 2022

MI CUENTA

ENLACES

  • BCU
  • BROU
  • BPS
  • BSE
  • DGI
  • Juegos Azar

LAS MÁS LEÍDAS

ACTUALIDAD

Infórmese a través de ACTUALIDAD

ACTUALIDAD Portal

Copyright © 2025 ACTUALIDAD. Todos los derechos reservados.