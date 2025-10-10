Extienden por seis meses más la medida preventiva contra Penadés y Mauvezín

Details Friday, 10 October 2025 13:03

La jueza Marcela Vargas resolvió extender la prisión preventiva del exsenador Gustavo Penadés y del profesor de Historia Sebastián Mauvezín hasta abril de 2026. Ambos están imputados por delitos sexuales, y la Fiscalía pidió 16 años de cárcel para Penadés y 6 para Mauvezín.

La decisión se basó en el riesgo de fuga y de entorpecimiento del proceso, tras un episodio en el que Penadés habría intimidado a un testigo clave al saludarlo de forma inapropiada, según la jueza. La defensa negó la acusación y criticó duramente el fallo, calificándolo de arbitrario.

La investigación judicial ya concluyó y hay 54 testigos citados para el juicio. Penadés enfrenta 20 delitos, incluyendo explotación sexual de menores, abuso sexual y violación.