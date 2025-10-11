Prevén tormentas para la noche de este sábado en varias zonas del país

Details Saturday, 11 October 2025 14:20

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y meteorólogos locales advierten sobre la llegada de fuertes tormentas desde la noche de este sábado hasta la madrugada del domingo 12 de octubre, a raíz de la formación de un ciclón extratropical sobre el sur del país.

Las tormentas comenzarán sobre el litoral oeste en la noche, alrededor de las 20:00, y se desplazarán hacia otras regiones. Podrán presentarse lluvias intensas, ráfagas de viento fuertes, caída de granizo y actividad eléctrica.

Durante el domingo, el clima irá mejorando gradualmente, aunque la mañana aún presentará lluvias y tormentas, especialmente en el sur y la zona metropolitana. Además, se prevé un descenso marcado de temperaturas y vientos intensos en áreas costeras.