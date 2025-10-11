Unasev lanza la XVIII Semana de la Seguridad Vial con actividades en todo el país

Details Saturday, 11 October 2025 21:23

Del 13 al 19 de octubre se realizará la XVIII Semana Nacional de la Seguridad Vial, con el objetivo de promover una movilidad más segura y reducir los siniestros de tránsito.

Bajo el lema “Movilidad segura, compromiso común #SomosEquipo”, la Unasev busca generar conciencia y fomentar un cambio cultural en torno a la seguridad vial.

Las actividades incluirán operativos de control, entrega de materiales informativos, talleres, chequeos vehiculares y encuentros binacionales.

El presidente de Unasev, Marcelo Metediera, destacó la necesidad de visibilizar el tema y anunció la intención de incorporar contenidos de seguridad vial en la educación media.

Además, señaló que los siniestros de tránsito siguen siendo una problemática grave, con un aumento de lesionados desde 2020 y sin mejoras significativas en la cantidad de fallecidos.