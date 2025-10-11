Monday, 13 October 2025

 
Servicio “Verificá” del Ministerio del Interior permite consultar la veracidad de información en redes sociales y plataformas digitales

Saturday, 11 October 2025 22:25

Verificá es un servicio del Ministerio del Interior diseñado para que la ciudadanía pueda consultar y comprobar la veracidad de noticias, estafas y otros contenidos que circulan en redes sociales y plataformas digitales.

Administrado por la Dirección General del Centro de Comando Unificado de la Policía Nacional, este canal ofrece respuestas confiables y rápidas, basadas en fuentes institucionales, para prevenir la desinformación y proteger a los usuarios.

Las consultas pueden realizarse a través de WhatsApp (098 111 911), correo electrónico (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) o mediante las redes sociales oficiales del Ministerio del Interior.

