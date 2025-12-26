Falleció un hombre de 81 años tras un siniestro en la Ruta 3

Details Friday, 26 December 2025 17:32

Un siniestro de tránsito fatal se registró en la noche del jueves 25 de diciembre en la Ruta 3, en el departamento de Salto, donde un hombre de 81 años perdió la vida tras ser embestido por un camión mientras se desplazaba a caballo.

El hecho ocurrió sobre las 23:30, en el kilómetro 552, en las inmediaciones de Pueblo Belén. De acuerdo con la información difundida por la Dirección Nacional de Policía Caminera, un camión con zorra, con matrícula argentina, que circulaba de sur a norte, impactó contra un equino montado por la víctima, quien además guiaba otro caballo de tiro.

A raíz del impacto, el jinete falleció en el lugar. El camión era conducido por un ciudadano argentino de 35 años, quien resultó ileso. La prueba de espirometría realizada al conductor arrojó resultado negativo.

Foto: Dirección Nacional de Policía Caminera