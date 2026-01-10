Alertan por maniobras de estafa asociadas a gestiones ante la Dirección Nacional de Bomberos

Details Saturday, 10 January 2026 14:23

Una advertencia por intentos de estafa vinculados a trámites ante la Dirección Nacional de Bomberos fue difundida por el Ministerio del Interior, luego de que se detectaran situaciones irregulares que involucran a personas ajenas al organismo.

Según el comunicado, individuos que no pertenecen a la Dirección Nacional de Bomberos estarían contactando a responsables de comercios, empresas y también a particulares, con el objetivo de solicitar pagos de dinero. En esos contactos, los supuestos gestores piden transferencias a números de cédula de identidad o a cuentas bancarias personales, y en algunos casos prometen evitar inspecciones o acelerar habilitaciones a cambio de dinero.

Desde el organismo se reiteró que este tipo de prácticas no forman parte de ningún procedimiento oficial. En ese sentido, se recordó que la Dirección Nacional de Bomberos no solicita pagos asociados a cédulas de identidad, ni transferencias a cuentas personales, y que ningún funcionario está autorizado a cobrar dinero por fuera de los canales establecidos.

Asimismo, se enfatizó que todos los importes correspondientes a trámites se abonan exclusivamente a través de los medios oficiales habilitados por el Ministerio del Interior, por lo que cualquier pedido que se aparte de ese mecanismo debe ser considerado sospechoso.

Ante situaciones de este tipo, las autoridades recomiendan no efectuar ningún pago, realizar la denuncia en la seccional policial más cercana y comunicar el hecho a la Dirección Nacional de Bomberos por sus canales oficiales (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).

