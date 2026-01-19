Trágico accidente en Rocha: tres fallecidos en la represa de India Muerta

Details Monday, 19 January 2026 14:42

Tres integrantes de una familia oriunda de San Carlos murieron ahogados el sábado en la represa de India Muerta, en el departamento de Rocha.

Según la información recabada, un adolescente de 14 años ingresó al agua en un sector del lago donde el desagote de la represa estaba abierto y fue arrastrado por la corriente hacia la compuerta. Al advertir la situación, su padre, de 40 años, y su tío, de 26, se arrojaron para intentar auxiliarlo, pero también fueron succionados por la fuerza del agua.

Prefectura y Bomberos realizaron un operativo de búsqueda que permitió localizar dos de los cuerpos durante la tarde del sábado. El tercero fue hallado en la mañana del domingo por buzos de la Armada Nacional.

Los cuerpos fueron derivados al Instituto Técnico Forense para las pericias correspondientes, mientras se investigan las circunstancias del hecho.

Foto: Armada Nacional

