Ceibal detectó fallas en laptop Acrab 2025

Details Thursday, 29 January 2026 19:36

Desde Ceibal detectaron fallas en la laptop Acrab 2025, en un comunicado señalan que “condiciones de uso prolongado o en altas temperaturas, podrían hacer que la batería recaliente y produzca daños permanentes al equipo o incluso quemaduras.

Este modelo fue entregado en 2025 y puede reconocerse por su círculo verde en la tapa”.

Para prevenir cualquier incidente, Ceibal recomienda tomar las siguientes precauciones:

Dejar de usar la laptop Acrab 2025, apagarla y desenchufarla.

Guardarla en un lugar fresco, seco, ventilado y sin cubrirla.

Si últimamente se había detectado algún comportamiento fuera de lo habitual, pedimos que nos hagan llegar su laptop Acrab.

CENTROS OFICIALES

La laptop pueden llevarla a cualquier Centro de Reparación oficial de Ceibal en todo el país, sin costo.

También pueden enviarla a través de cualquier oficina de El Correo, sin costo.

Advierten que no trates de arreglarla o abrirla por tu cuenta.

SIGNOS DE FUNCIONAMIENTO IRREGULAR

Algunos ejemplos de comportamientos fuera de lo habitual a los que prestar atención son:

Batería hinchada en la base de la laptop.

Que la laptop se caliente más de lo usual.

Menor duración de la batería.

Informaron que los equipos técnicos de Ceibal están trabajando en el tema y seguirán informando oportunamente a las familias y los centros educativos sobre los próximos pasos a seguir.

El equipo de Ceibal destaca que “no se identificaron inconvenientes técnicos en ningún otro modelo de tablet y laptop de Ceibal”.

