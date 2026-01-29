Ceibal detectó fallas en laptop Acrab 2025

Desde Ceibal detectaron fallas en la laptop Acrab 2025, en un comunicado señalan que “condiciones de uso prolongado o en altas temperaturas, podrían hacer que la batería recaliente y produzca daños permanentes al equipo o incluso quemaduras.
Este modelo fue entregado en 2025 y puede reconocerse por su círculo verde en la tapa”.
Para prevenir cualquier incidente, Ceibal recomienda tomar las siguientes precauciones:
CENTROS OFICIALES
La laptop pueden llevarla a cualquier Centro de Reparación oficial de Ceibal en todo el país, sin costo.
También pueden enviarla a través de cualquier oficina de El Correo, sin costo.
Advierten que no trates de arreglarla o abrirla por tu cuenta.
SIGNOS DE FUNCIONAMIENTO IRREGULAR
Algunos ejemplos de comportamientos fuera de lo habitual a los que prestar atención son:
Informaron que los equipos técnicos de Ceibal están trabajando en el tema y seguirán informando oportunamente a las familias y los centros educativos sobre los próximos pasos a seguir.
El equipo de Ceibal destaca que “no se identificaron inconvenientes técnicos en ningún otro modelo de tablet y laptop de Ceibal”.
