Wednesday, 18 February 2026

 
TITULARES

Competencia de autos antiguos recorrerá los 19 departamentos

Details
Wednesday, 18 February 2026 15:44

Entre el 22 y el 28 de febrero Uruguay será escenario del Gran Premio “19 Capitales” Histórico, organizado por el Automóvil Club del Uruguay, que en 2026 se disputa como “Copa 95 años de ANCAP” en conmemoración del aniversario de la empresa.

Más de 80 autos antiguos participarán, con pilotos y copilotos de Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay, recorriendo las 19 capitales departamentales.

El lanzamiento se realizó con la presencia de la presidenta de ANCAP, Cecilia San Román, y del presidente de DUCSA, Hubert Arbildi.

Foto: Facebook Gran Premio 19 Capitales Histórico

Espacio patrocinado

RECIENTES

UTE anunció inversión de 17 millones de dólares para varias mejoras en Canelones

February 18, 2026

Competencia de autos antiguos recorrerá los 19 departamentos

February 18, 2026

Hombre fue apuñalado en la Ruta 8 y falleció a causa de las heridas

February 18, 2026
Actualidad

EDICIÓN

CLASIFICADOS

VIDEOS

Casas naturales

July 11, 2022

MI CUENTA

ENLACES

  • BCU
  • BROU
  • BPS
  • BSE
  • DGI
  • Juegos Azar

LAS MÁS LEÍDAS

ACTUALIDAD

Infórmese a través de ACTUALIDAD

ACTUALIDAD Portal

Copyright © 2026 ACTUALIDAD. Todos los derechos reservados.