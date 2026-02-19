Thursday, 19 February 2026

 
Más de 4.000 motocicletas fueron retenidas en el operativo de control “Ñandubay”

Thursday, 19 February 2026 13:22

Desde el 12 de enero se desarrolla la Operación Ñandubay, un operativo de control vehicular que abarca todo el país. Hasta el momento, se han incautado 4.471 motos y se aplicaron 9.192 multas.

Durante los controles se verificaron 29.369 vehículos. Del total, el 17% fue retenido y el 32% recibió sanciones por infracciones. En el proceso se identificaron 33.941 personas, de las cuales 68 fueron detenidas. También se incautaron cuatro armas de fuego y distintas drogas, incluyendo marihuana y cocaína.

La Dirección Nacional de la Guardia Republicana informó que intervino 1.758 vehículos, incautó 559 motos y dos autos, detuvo a 16 personas, aplicó 1.501 multas y retuvo dos armas de fuego. Por su parte, la Policía Caminera controló 3.198 vehículos, incautó 297 motos y un auto, detuvo a ocho personas, incautó un arma de fuego y aplicó 570 sanciones.

En Montevideo se verificaron 3.388 vehículos, con 1.239 motos incautadas, y en Canelones se controlaron 5.825 vehículos, con 1.295 motos retenidas. En el resto del país se intervinieron 20.156 vehículos, con 1.937 motos incautadas, comunicó el Ministerio del Interior.

El director de la Policía Nacional, comisario general (R) José Manuel Azambuya, indicó que el principal objetivo del operativo es instrumentar dispositivos de control y fiscalización que permitan prevenir delitos. “Hemos visto hasta ahora que el resultado ha sido muy significativo”, señaló, destacando que los datos obtenidos en el primer mes de implementación permiten continuar fortaleciendo el trabajo.

