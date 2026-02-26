Carrera 10K Arequita se corre en Minas este sábado 28 de febrero

Details Thursday, 26 February 2026 13:53

La ciudad de Minas será nuevamente punto de encuentro para el atletismo el próximo sábado 28 de febrero, cuando se dispute una nueva edición de la 10K Arequita, considerada una de las pruebas más características del departamento de Lavalleja.

La largada está fijada para las 18:30 horas en la esquina de avenida Flores y Mateo Lázaro Cortés, mientras que la llegada tendrá como escenario el entorno del Cerro Arequita, referencia natural del paisaje minuano y formación geológica con más de mil millones de años de antigüedad.

La Intendencia de Lavalleja informó que el recorrido, de diez kilómetros, convoca cada año a cientos de corredores, además de público que acompaña la jornada. “Correr entre sierras, con vistas abiertas, aire puro y el perfil inconfundible del Arequita como testigo, convierte a esta prueba en una experiencia que trasciende lo deportivo”, expresó la comuna.

Entre las novedades de esta edición, la Intendencia destacó el cambio de fecha: la carrera se realizará en febrero, cuando tradicionalmente se corría en enero. Según el gobierno departamental, la modificación busca mejorar la ubicación del evento en el calendario nacional y favorecer la participación de atletas de distintos puntos del país.

Las inscripciones permanecen habilitadas. El costo es de $ 650 y el ticket puede adquirirse en locales de Redpagos de todo el territorio. El registro se completa a través del sitio web (https://www.sportiming.com.uy/). La inscripción incluye remera oficial, medalla, control de tiempo y kit del corredor.

En cuanto a la premiación, se otorgarán $ 20.000, $ 15.000 y $ 10.000 para los tres primeros lugares en las categorías masculina y femenina. Los mismos montos están previstos para las categorías de silla de ruedas y personas ciegas. Además, se entregará un premio de $ 10.000 a los atletas minuanos mejor posicionados.

La entrega de kits se realizará en la Oficina de Deporte (Estadio Juan Antonio Lavalleja) el jueves 26 y viernes 27, entre las 14:00 y las 18:00 horas, y el sábado 28, de 9:00 a 16:00 horas. También se habilitará el retiro en el punto de largada. Será obligatorio presentar el ticket de pago.

Al finalizar la prueba, un ómnibus efectuará varios viajes entre Arequita y Minas para facilitar el retorno de los competidores. Además, en la zona de llegada está prevista la presentación del grupo Flow de Banda, que aportará un cierre artístico a la jornada.

