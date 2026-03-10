Alertan sobre estafas por WhatsApp que hacen uso del nombre de ASSE

Details Tuesday, 10 March 2026 10:40

La Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) alertó sobre intentos de estafa mediante llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp, en los que delincuentes se hacen pasar por la institución para engañar a la población.

Según comunicaron desde el organismo, en el último año se han registrado varios casos en los que se utiliza el nombre de ASSE para engañar a usuarios. Los estafadores contactan a las personas desde números que no figuran en su agenda, incluidos algunos con código de Argentina (+54), y utilizan distintas excusas, como ofrecer servicios, informar supuestas modificaciones en la atención o señalar que existe una espera registrada con un especialista.

Una vez que la víctima responde, los delincuentes le solicitan que envíe un código que llega al celular por SMS. Con ese código, advirtieron desde ASSE, los estafadores pueden clonar la cuenta de WhatsApp y acceder a todos los contactos de la persona.

Desde la institución recordaron que no solicitan ningún dato personal (como nombre, número de cédula o dirección) y que únicamente con el código de SMS los delincuentes pueden completar la estafa.

ASSE recomendó activar la función de “verificación en dos pasos” en WhatsApp para proteger la cuenta.

El procedimiento consiste en:

Abrir WhatsApp y tocar el ícono de los tres puntos en la esquina superior derecha.

Seleccionar Ajustes y luego Cuenta.

Elegir Verificación en dos pasos y activarla.

Crear un PIN de seis dígitos que se pueda recordar.

Añadir un correo electrónico por si se olvida el PIN.

