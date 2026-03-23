Comenzó la campaña de vacunación antigripal en todo el país

Details Monday, 23 March 2026 15:08

La campaña de vacunación antigripal 2026 comenzó este lunes, con unas 600.000 dosis disponibles en vacunatorios de todo el país. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Salud Pública (MSP), busca reducir el impacto de la influenza en la próxima temporada invernal.

La vacuna está habilitada para toda la población desde los seis meses de edad, aunque se recomienda especialmente en personas mayores de 65 años, niños, embarazadas, pacientes con enfermedades crónicas, inmunodeprimidos y personal de la salud.

El plan se extenderá hasta agosto y no requiere receta médica ni agenda previa.

Las autoridades sanitarias señalan que la vacunación anticipada contribuye a disminuir casos graves, internaciones y la presión sobre el sistema de salud durante el invierno.

Espacio patrocinado