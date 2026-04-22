Wednesday, 22 April 2026

 
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Simulacro de evacuación en edificio del BROU

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Wednesday, 22 April 2026 03:26

Este miércoles 22 de abril, el Banco República llevará a cabo un simulacro del Plan de Evacuación del Edificio 19 de Junio (18 de Julio entre Minas y Magallanes), el cual será auditado por la Dirección Nacional de Bomberos.

Un comunicado del BROU expresa: "El simulacro implicará que el personal del edificio, con excepción de la Sucursal 19 de Junio, deberá abandonarlo y concentrarse en el punto de reunión establecido previamente. Considerando la cantidad de personal a evacuar, entendemos que este evento puede causar alarma en el público no informado, por lo que notificamos a vuestro medio para que estén al tanto de las circunstancias reales de esta evacuación".

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