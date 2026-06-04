Alerta de ANCAP por falsos descuentos de combustible en redes sociales

Details Thursday, 04 June 2026 14:15

La Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP) emitió una advertencia a la población tras detectar la circulación de anuncios engañosos en redes sociales. Estas publicaciones utilizan de manera indebida el nombre y la imagen de la empresa estatal con el objetivo de promover falsas promociones para la adquisición de combustibles.

La maniobra identificada consiste en la oferta de un descuento apócrifo del 35% destinado de forma específica a jubilados. Para acceder al supuesto beneficio, los anuncios redirigen a los usuarios a enlaces externos ajenos a la firma.

Una vez que se ingresa a dichos vínculos, las personas son derivadas a líneas de comunicación de la plataforma WhatsApp con prefijos internacionales. Por este motivo, el organismo exhortó a extremar los cuidados y a evitar el suministro de datos personales o información de carácter sensible.

Hasta la fecha, la modalidad de estafa se restringe a publicaciones distribuidas mediante la red social Facebook. La empresa pública aclaró que no se han constatado incidentes asociados al envío de mensajes de texto ni a comunicaciones directas por WhatsApp hacia los usuarios.

Ante la presencia de estos contenidos falsos, la institución recomendó comprobar la validez de la información antes de interactuar con propuestas en entornos digitales o de acceder a links de procedencia desconocida. Asimismo, recordó que la difusión de todas sus campañas, beneficios y novedades se realiza únicamente a través de su portal web (www.ancap.com.uy), su línea telefónica 1931 y sus cuentas institucionales en las plataformas X (@AncapUruguay) y LinkedIn (ANCAP).

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