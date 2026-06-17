El Partido Nacional conmemoró los 42 años del retorno de Wilson Ferreira Aldunate al Uruguay

Details Wednesday, 17 June 2026 13:24

El Partido Nacional realizó un acto en el Puerto de Montevideo para conmemorar los 42 años del regreso del líder nacionalista Wilson Ferreira Aldunate al país, acontecido el 16 de junio de 1984 durante la transición democrática.

Al evento asistieron el expresidente Luis A. Lacalle Herrera, los familiares del caudillo Silvia Ferreira y Wilson Ferreira Sfeir; junto a autoridades nacionales, partidarias y militantes.

Durante el homenaje, el presidente del Directorio blanco, Álvaro Delgado, resaltó la vigencia de los principios del caudillo. “Hoy celebramos 42 años de la vuelta de Wilson al país. A Wilson le debemos esa lucha por la libertad permanente, esa rebeldía, pero sobre todo esa última etapa de Wilson ya no legislador ni ministro, Wilson estadista al retorno”, afirmó.

Por su parte, su nieto, Wilson Ferreira Sfeir, señaló que el legado wilsonista atraviesa a todas las corrientes internas y analizó el rol actual de la colectividad política frente al oficialismo. “Fue un gran líder político, ya lo sabemos; representó la lucha por la libertad, por la defensa de las instituciones, y eso es lo que tenemos que hacer hoy”, expresó, y agregó la necesidad de “hablar sin medias tintas, criticar cuando hay que criticar, pero también constituirnos como una alternativa al gobierno del Frente Amplio”.

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