Ingresa a Uruguay la masa de aire polar más intensa del año

Details Monday, 22 June 2026 14:13

Coincidiendo con el reciente inicio del invierno, Uruguay experimenta un drástico cambio climático debido al ingreso de un potente frente frío. El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y agencias regionales advierten que se trata de la masa de aire polar más severa en lo que va del año.

Los especialistas señalan que los días más críticos se registrarán entre el martes y el jueves. Durante estas jornadas, se prevé que las temperaturas máximas apenas alcancen los 10°C por la tarde, situándose varios grados por debajo de los promedios normales para esta época.

Asimismo, el cielo despejado durante las noches hará que el frío se intensifique, provocando fuertes heladas y marcas térmicas inferiores a los 0°C en gran parte del interior del país. Ante este panorama de frío extremo, las autoridades sugieren extremar los cuidados en la salud y proteger a las poblaciones más vulnerables.

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