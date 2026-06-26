FNC envía al seguro de paro a los trabajadores de la planta de Minas y evalúa sus operaciones en Uruguay

Details Friday, 26 June 2026 13:39

Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) dispuso el envío al seguro de paro de los 59 trabajadores de su planta de Minas, en Lavalleja, durante julio, para iniciar una revisión de sus operaciones en Uruguay.

El establecimiento, dedicado al envasado de latas, ya se encontraba inactivo por mantenimiento anual. La empresa argumentó problemas de competitividad por altos costos, carga impositiva e importaciones.

En respuesta, el sindicato de Pilsen se declaró en conflicto, inició un paro por tiempo indeterminado que afecta la distribución y convocó a una asamblea general. El gremio rechaza la medida y exige mantener abiertas las plantas de Montevideo y Minas. Asimismo, advirtió sobre el fuerte impacto económico para Lavalleja, estimando que, por la pérdida del empleo directo, dejarían de volcarse a la economía local cerca de un millón de dólares al año.

En 2024, FNC había planteado cerrar su planta de Minas, pero tras negociaciones con el gobierno y el sindicato redujo el impacto de la medida: los trabajadores afectados pasaron de 150 a 59 y la fábrica reanudó su actividad en agosto.

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