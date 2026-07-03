Amplían la vacunación contra el meningococo tras un aumento de casos

Details Friday, 03 July 2026 14:02

Un incremento imprevisto en los registros de infecciones por meningococo durante lo que va del año motivó la apertura de una campaña de inmunización excepcional. A partir de este viernes 3 de julio, se habilitó la vacunación gratuita para adolescentes de 11 y 12 años nacidos desde el 1.º de enero de 2014 que aún no hayan recibido la dosis ACWXY.

Según los análisis del Ministerio de Salud Pública, los contagios se están comportando de manera diferente al año pasado debido al avance de una variante de la bacteria llamada "serogrupo C". Las autoridades aclararon que no se trata de un brote y que el calendario oficial de vacunas no va a cambiar; la medida busca frenar el avance de la enfermedad protegiendo a los adolescentes, que son un grupo clave en el contagio.

Con el objetivo de elevar la cobertura actual del 79 % a más del 90 %, se realizarán jornadas intensificadas de vacunación los días 6, 7 y 8 de julio en centros públicos y privados de todo el país.

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