Temporal en Salto deja una mujer fallecida y graves daños en viviendas

Details Saturday, 18 July 2026 13:29

Entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado, un violento temporal de lluvia y viento azotó al departamento de Salto, provocando la muerte de una mujer, varios heridos y graves daños materiales.

La víctima fatal circulaba en motocicleta cuando el techo de una vivienda se desprendió debido a ráfagas que superaron los 100 kilómetros por hora. La estructura voló varios metros e impactó a la conductora en la cabeza, provocándole la muerte.

El fenómeno climático causó derrumbes en viviendas, voladuras de techos y la caída de numerosos árboles y columnas. Como consecuencia, más de 20.000 usuarios quedaron sin suministro de energía eléctrica. Policía y Bomberos recibieron cientos de llamados de emergencia y junto a la Intendencia de Salto desplegaron un operativo para asistir a los afectados.

Foto: Redes sociales

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