Hombre apareció muerto una hora después de ser detenido por manejar alcoholizado en Tala

Un hombre de 43 años fue hallado sin vida el pasado viernes en una cuneta del centro de Tala, Canelones, con una herida punzante en el tórax.

Poco antes, había sido detenido por la Policía tras despistarse en la ruta 7 mientras conducía alcoholizado. Fue llevado a la Seccional 10ª, donde le retuvieron el auto y la libreta, y luego se retiró por sus propios medios.

Una hora más tarde, su cuerpo fue encontrado en la intersección de 18 de Julio y Treinta y Tres. La Fiscalía de Pando y la Dirección de Homicidios investigan el caso como un posible homicidio.