Intendencia de Canelones incorpora inteligencia artificial en la gestión del alumbrado público

La Dirección de Alumbrado de la Intendencia de Canelones comenzó a implementar herramientas de inteligencia artificial, a través de ChatGPT y Gemini, con el objetivo de mejorar el diseño de nuevas instalaciones y el seguimiento de fallas en las luminarias.

En esta etapa de pruebas, se utilizan dos aplicaciones desarrolladas con IA. Una de ellas, el Planificador de Alumbrado por Área, permite analizar mapas de distintas zonas para determinar la cantidad y distribución de luminarias y tableros de manera más precisa.

La otra, el Optimizador de Rutas de Alumbrado, está pensada para identificar problemas en luminarias o tableros y procesar los datos necesarios para ofrecer soluciones. Además, clasifica las fallas según antigüedad y ubicación, facilitando el trabajo de los técnicos y optimizando las rutas de reparación.

Desde 2020, la dirección utiliza un sistema de telegestión que incluye un módulo de medición en cada luminaria, con GPS y comunicación integrada. Esto permite recopilar datos en tiempo real, reducir el consumo de recursos y enviar automáticamente la información a la división, donde se procesa mediante las herramientas de IA siguiendo parámetros definidos por los ingenieros.

Leonardo Spinelli, director de la Dirección de Alumbrado, señaló que estas aplicaciones “no sustituyen a nadie, les hace la vida más fácil a los compañeros que trabajan en la calle”. Según Spinelli, el objetivo es mejorar la gestión del alumbrado público, especialmente en lo referido a reclamos, y desarrollar nuevas aplicaciones que permitan anticipar problemas en lugar de solo resolverlos.