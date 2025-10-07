Tuesday, 07 October 2025

 
Hombre detenido por abusar sexualmente y dejar embarazada a su hijastra de 12 años

Details
Tuesday, 07 October 2025 13:53

La Justicia de Artigas imputó a un hombre de 41 años, identificado con las iniciales F.A.S.M., por reiterados delitos de abuso sexual en reiteración real y reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados. La víctima es su hijastra, una niña de 12 años, quien cursa un embarazo de cinco meses.

Según la investigación fiscal, los abusos comenzaron a fines del año pasado y fueron denunciados por la madre de la menor el pasado viernes, cuando la situación se hizo evidente. Ese mismo día, el hombre fue detenido por la Policía y enviado a prisión preventiva por 180 días mientras continúa la investigación.

En mayo, la niña había sido llevada a una consulta médica debido a síntomas compatibles con un embarazo, pero el profesional que la atendió descartó esa posibilidad. Con el correr de los meses, su estado fue descubierto por la madre, que radicó la denuncia ante la Fiscalía.

De acuerdo con fuentes policiales, además de los delitos sexuales, el acusado es investigado por varios hurtos y tiene antecedentes de adicción al alcohol, las drogas y el juego.

La Unidad de Víctimas de Fiscalía se encuentra brindando contención emocional a la niña, así como un seguimiento de su salud y de su situación educativa en el centro escolar al que concurre.

