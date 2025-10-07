Tres hermanos imputados por atacar a la Policía

Details Tuesday, 07 October 2025 13:25

Tres hermanos, dos de ellos menores de edad, fueron formalizados por atacar a la Policía y provocar daños a un móvil en ciudad 18 de Mayo.

El episodio ocurrió cuando un equipo del PADO se encontraba sobre la calle Artigas, en jurisdicción de la Seccional 30, realizando un operativo de ordenamiento vehicular a raíz de un accidente.

En ese momento, uno de los efectivos observó a un joven con una gomera, quien lanzó una piedra que impactó contra la parte trasera del patrullero y rompió una de las ventanas. El agresor huyó corriendo, lo que derivó en una persecución policial.

Durante la persecución, dos hermanos del atacante intervinieron para impedir su detención. Forcejearon con los policías y, en medio del enfrentamiento, uno de ellos, de 14 años, le gritó a otro, de 18 años, que lo apuñalara. Segundos después, arrojó un cuchillo hacia el predio de una fábrica cercana. Pese a la agresión, los efectivos lograron detenerlos.

Mientras tanto, un tercer hermano de 16 años, que había escapado inicialmente, regresó en bicicleta e intentó abrir la puerta del móvil policial para liberar a los detenidos. Fue arrestado en el lugar.

La Policía Científica y otros funcionarios que acudieron a la escena incautaron el arma blanca utilizada en el ataque. Los tres fueron conducidos ante el Juzgado Letrado de Las Piedras, que resolvió las siguientes medidas:

Para el adolescente de 14 años, se dispuso una medida socioeducativa no privativa de libertad durante cinco meses, por una infracción grave a la ley penal tipificada como un delito contra la propiedad mueble o inmueble.

Para el joven de 18 años y el de 16, se estableció una medida socioeducativa no privativa de libertad por tres meses, por una infracción grave tipificada como un delito de agravio a la autoridad policial.