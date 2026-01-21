Amenazó a su vecino con cuchillos en Las Piedras

Details Wednesday, 21 January 2026 14:51

Un procedimiento policial llevado a cabo en Las Piedras culminó con la detención de un hombre tras un episodio de amenazas ocurrido en la vía pública, dentro de la jurisdicción de la Seccional 4.

Según la información disponible, el hecho se registró cuando un vecino fue increpado al intentar ingresar a su domicilio. En ese momento, un hombre de 27 años lo habría amenazado de muerte, portando dos cuchillos. La situación fue advertida a la Policía mediante un llamado, lo que motivó la rápida intervención de los efectivos.

Al arribar al lugar, los funcionarios recogieron el testimonio de la víctima. El presunto agresor, al notar la presencia policial, se dio a la fuga, aunque fue detenido a pocos metros, tras un operativo desplegado en la zona. Durante la actuación, se incautaron dos armas blancas que el individuo llevaba entre sus prendas.

El detenido, identificado únicamente por sus iniciales C.G.L.S., de 27 años, cuenta con antecedentes penales vinculados a hurtos, violación de domicilio, receptación y desacato. Posteriormente, fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Fiscalía, mientras continuaban las actuaciones.

Otro de los hechos considerados en la causa corresponde a un hurto ocurrido en noviembre del año 2025, en jurisdicción de La Paz.

Concluido el proceso judicial, la Justicia dispuso la condena de C.G.L.S. por ser “autor penalmente responsable de un delito de violación de domicilio en concurrencia fuera de la reiteración con un delito de hurto y un delito de amenazas agravadas, todos en régimen de reiteración real”, imponiéndole una pena de seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.

