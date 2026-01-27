Tuesday, 27 January 2026

 
Condenan a una mujer por reiterados incumplimientos de medidas de restricción

Una mujer de 37 años fue condenada por la Justicia luego de comprobarse que desobedeció, en forma reiterada, las medidas de restricción de acercamiento dispuestas en favor de su ex pareja y de la hija menor que tienen en común.

La investigación tuvo su inicio el siete de enero del corriente año, cuando un hombre de 29 años se presentó ante la Comisaría Especializada de Violencia Doméstica y de Género de Las Piedras para denunciar una situación de conflictividad familiar. Según expuso, su pareja atravesaba un cuadro de inestabilidad psiquiátrica, se encontraba alterada con frecuencia y se provocaba lesiones físicas. Además, señaló que había sufrido agresiones previas y expresó su preocupación por la seguridad de la bebé de ocho meses.

A partir de la denuncia, la autoridad judicial resolvió disponer medidas cautelares de no acercamiento, estableciendo un radio de 500 metros, y otorgó la tenencia provisoria de la niña al padre.

No obstante, pese a las órdenes vigentes, la mujer incumplió las disposiciones en varias oportunidades, lo que derivó en sucesivas actuaciones policiales, con detenciones y notificaciones reiteradas.

El pasado 22 de enero, tras un nuevo llamado al servicio 911, efectivos de la Comisaría Especializada de Violencia Doméstica y de Género de Las Piedras intervinieron nuevamente y procedieron a la detención de la implicada, quien se encontraba a unos 100 metros del domicilio de la víctima.

Conducida ante la Justicia, fue condenada por ser “autora responsable de reiterados delitos de desacato agravado en régimen de reiteración real”. La sentencia estableció una pena de cuatro meses de prisión, a cumplirse bajo el régimen de libertad a prueba, con la imposición de medidas cautelares.

