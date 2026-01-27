Tuesday, 27 January 2026

 
TITULARES

Intento de femicidio termina en accidente en la Ruta 48

Details
Tuesday, 27 January 2026 14:42

Un hombre de 81 años atacó a su pareja, de 54, con un cuchillo y luego protagonizó un choque en la Ruta 48, en Canelones, en un intento de suicidio.

La mujer fue trasladada al sanatorio CRAMI de Las Piedras, donde se encuentra internada pero fuera de peligro.

El agresor también fue hospitalizado por heridas en el cuello y permanece detenido. Testigos indicaron que se autolesionó después del accidente. La Policía encontró manchas de sangre en su vivienda y un hijo confirmó que él hombre había atacado a su madre.

La Fiscalía ordenó la detención del agresor, la realización de pericias forenses y el control del estado de salud de los involucrados.

Espacio patrocinado

RECIENTES

Intendencia de Canelones alerta por playas no aptas para el baño

January 27, 2026

Intento de femicidio termina en accidente en la Ruta 48

January 27, 2026

Hombre fallece al ser alcanzado por un disparo durante cacería

January 27, 2026
Actualidad

EDICIÓN

CLASIFICADOS

VIDEOS

Casas naturales

July 11, 2022

MI CUENTA

ENLACES

  • BCU
  • BROU
  • BPS
  • BSE
  • DGI
  • Juegos Azar

LAS MÁS LEÍDAS

ACTUALIDAD

Infórmese a través de ACTUALIDAD

ACTUALIDAD Portal

Copyright © 2026 ACTUALIDAD. Todos los derechos reservados.