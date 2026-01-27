Intento de femicidio termina en accidente en la Ruta 48

Details Tuesday, 27 January 2026 14:42

Un hombre de 81 años atacó a su pareja, de 54, con un cuchillo y luego protagonizó un choque en la Ruta 48, en Canelones, en un intento de suicidio.

La mujer fue trasladada al sanatorio CRAMI de Las Piedras, donde se encuentra internada pero fuera de peligro.

El agresor también fue hospitalizado por heridas en el cuello y permanece detenido. Testigos indicaron que se autolesionó después del accidente. La Policía encontró manchas de sangre en su vivienda y un hijo confirmó que él hombre había atacado a su madre.

La Fiscalía ordenó la detención del agresor, la realización de pericias forenses y el control del estado de salud de los involucrados.

