Intendencia de Canelones alerta por playas no aptas para el baño

Details Tuesday, 27 January 2026 14:54

La Intendencia de Canelones informó que las playas Parador Tajes y Santa Lucía (zona del puente viejo) no se encuentran habilitadas para el baño, luego de que los últimos análisis de agua superaran los valores máximos permitidos para uso recreativo, en el marco del Programa de Monitoreo de Playas.

Por precaución, la comuna recomienda no ingresar al agua hasta nuevo aviso. El servicio de guardavidas colocará la bandera sanitaria (roja con una cruz verde en el centro) para advertir a los visitantes sobre la situación.

Según informó la Intendencia, los controles se realizan semanalmente y evalúan principalmente dos factores: la ausencia de floraciones de cianobacterias y que la media geométrica de coliformes termotolerantes, calculada sobre cinco muestras consecutivas, no supere las 1000 ufc por cada 100 mL de agua.

