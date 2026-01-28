Operación “Fármaco”: detienen a joven vinculado a rapiñas en Santa Rosa, Sauce y Montevideo

Details Wednesday, 28 January 2026 15:09

Un hombre de 25 años fue detenido y formalizado tras ser vinculado a una serie de rapiñas ocurridas en Santa Rosa, Sauce y Montevideo, en el marco de la operación denominada “Fármaco”.

Según el Área de Investigaciones de Canelones, el modus operandi consistía en robar motocicletas mediante el uso de armas de fuego en Santa Rosa, que luego eran utilizadas como vehículos de escape en robos a farmacias en Sauce.

La identificación del sospechoso se logró gracias al análisis de registros fílmicos, que permitieron reconocer sus rasgos físicos y la vestimenta utilizada durante los hechos. En noviembre de 2025, un allanamiento en su domicilio permitió incautar perfumes robados y prendas vinculadas a los delitos. Según fuentes policiales, el detenido cuenta con antecedentes por suministro de estupefacientes.

Equipos de la policía se mantuvieron durante 60 días en puntos estratégicos de la Estación Atlántida y el barrio La Aguada (Montevideo), hasta concretar la captura del hombre. Entre los casos que se le imputan figura una rapiña en Pocitos, el 29 de diciembre de 2025, donde sustrajo perfumes por un valor estimado en $200.000.

Tras ser conducido ante la Justicia, el hombre fue formalizado por ser “presunto autor de reiterados delitos de rapiña especialmente agravadas (una de ellas en grado de tentativa), en régimen de reiteración real”.

Se le impusieron 90 días de prisión preventiva mientras continúa el proceso.

Espacio patrocinado