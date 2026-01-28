Planetario Móvil llega a la ciudad de Las Piedras

Details Wednesday, 28 January 2026 17:14

El Planetario Móvil 360° se instalará este verano en Las Piedras, ofreciendo a las familias una propuesta de entretenimiento y aprendizaje.

La actividad propone tres experiencias distintas:

Dinosaurios: Caminá entre los gigantes del pasado.

Aventura submarina: Explorá las profundidades del océano.

Misión espacial: Viajá por las galaxias como un astronauta.

El evento se realizará el viernes 30 de enero en el Parque Artigas, en Bulevar del Bicentenario 318. Las funciones se desarrollarán cada 40 minutos, desde las 17:00 hasta las 22:30 horas.

Por la capacidad limitada de cada función, se recomienda reservar previamente a través del sitio web: https://estrellareservas.com/1835.

El precio de la entrada general es de $350. Las entradas anticipadas tienen un descuento del 10%, mientras que la segunda función se ofrece con un 50% de descuento. Los menores de tres años pagan $100.

