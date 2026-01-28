Planetario Móvil llega a la ciudad de Las Piedras

El Planetario Móvil 360° se instalará este verano en Las Piedras, ofreciendo a las familias una propuesta de entretenimiento y aprendizaje.
La actividad propone tres experiencias distintas:
El evento se realizará el viernes 30 de enero en el Parque Artigas, en Bulevar del Bicentenario 318. Las funciones se desarrollarán cada 40 minutos, desde las 17:00 hasta las 22:30 horas.
Por la capacidad limitada de cada función, se recomienda reservar previamente a través del sitio web: https://estrellareservas.com/1835.
El precio de la entrada general es de $350. Las entradas anticipadas tienen un descuento del 10%, mientras que la segunda función se ofrece con un 50% de descuento. Los menores de tres años pagan $100.
