Desde Fuerteventura a Uruguay: Sauce y Tala reciben reconocimiento de las Islas Canarias

Details Saturday, 21 March 2026 14:20

Un libro presentado en Las Piedras fortalece los vínculos entre Uruguay y Fuerteventura (isla española), generando intercambios culturales y nuevas propuestas para las localidades de Sauce y Tala, a partir de la investigación y los contactos impulsados por su autor, Hugo Cabrera.

Islas Canarias, es un archipiélago español de origen volcánico, abarca ocho islas y cinco islotes, Fuerteventura es una de esas islas. En diciembre de 2024, se presentó en la ciudad de Las Piedras el libro “De Fuerteventura a Uruguay, Cabreras de ayer y de hoy”. El autor es Hugo Cabrera Repetto, colaborando en el trabajo Olga Cabrera Vidal, Marta Cabrera Yon, Alberto Barreto Castiglioni y Raúl Valenti Brun.

El autor del libro visitó la isla, investigó, obtuvo mucha información y documentos para su trabajo. Generó vínculos con canarios de esa isla, algunos de los cuales los recibió en nuestro país. Esos contactos han facilitado el conocimiento de las propuestas llegadas desde Fuerteventura para Sauce y Tala.

Hugo Cabrera y Raúl Valenti, en marzo de este año, visitaron al alcalde de Sauce, Agustín Cabrera. Le obsequiaron dos ejemplares del libro, uno para él y otro para el Liceo del Sauce. Casualmente, el alcalde se llama igual que el tatarabuelo de Cabrera, quien llegó al Río de la Plata en 1836, instalándose en el departamento de Canelones, viviendo en Pando y luego en Las Piedras.

Desde diciembre del año pasado, Cabrera ha estado en contacto con el Municipio de Sauce. El motivo es lograr el hermanamiento de Sauce con otro municipio de Fuerteventura.

Alcalde de Sauce, Agustín Cabrera, junto a Hugo Cabrera

El escritor canario Marcos Hormiga, licenciado en Filosofía y Letras, fue convocado por la presidencia del Cabildo y la Consejería de Cultura de Fuerteventura para que consultara con alguna persona uruguaya de su confianza sobre qué ciudad o municipio de Uruguay sugerían para realizar ese hermanamiento. Hormiga le preguntó a Hugo Cabrera, quien se decidió por Sauce, ya que además su alcalde tiene el mismo nombre de un canario que marcó la historia de muchos Cabreras. Consultó con el alcalde, a quien le pareció muy buena la idea de ese vínculo internacional, y quedaron conectados la isla y Sauce para iniciar el intercambio de información que los llevará a lograr el hermanamiento.

Desde la Dirección General de Deportes Autóctonos de Fuerteventura, le preguntaron a Marcos Hormiga si podía sugerir en qué lugares de Uruguay se podrían hacer demostraciones de las Luchas Canarias y el Juego de Palos, que estaban dentro de las actividades a realizar en Uruguay con motivo de las celebraciones por los 300 años de la fundación de Montevideo. Entre otros, Hormiga le preguntó a Hugo Cabrera, quien volvió a sugerir a Sauce, donde nuevamente aceptaron la invitación.

Simultáneamente, Cabrera estaba en conocimiento de que en la ciudad de Tala se trabaja muy bien culturalmente y en especial con los orígenes canarios. Cabrera se puso en contacto con el alcalde Leonardo Pérez y luego con el integrante del grupo Tala de descendientes canarios “Buscando Raíces”, Luis Pérez Chocho, a quien visitó en su casa del balneario La Tuna. En ese lugar se informó sobre la invitación que llegaba desde Fuerteventura y recibieron un ejemplar del libro de Cabrera. En dicha reunión también estuvieron presentes las integrantes de dicho grupo, María de la Selva Bentancor Martín y María Virginia Pérez. En la siguiente reunión del grupo canario de Tala, Pérez Chocho presentó la propuesta que luego fue aceptada.

Las invitaciones que llegaron desde Fuerteventura a Uruguay demuestran el reconocimiento y respeto que desde las Islas Canarias llega a nuestras tierras, donde habitan desde el siglo XVIII canarios que han dejado descendientes por todo el país, especialmente en el departamento de Canelones.

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