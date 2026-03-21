Informe del INE señala que el 40% de la población se siente insegura al caminar de noche

Details Saturday, 21 March 2026 15:16

El Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó los resultados de su informe anual sobre percepción de seguridad y victimización correspondiente a 2025, donde se establece que el 40% de la población considera inseguro, o muy inseguro, circular solo por su barrio en horas de la noche.

El documento expone diferencias según el territorio. En Montevideo, el 57,8 % de los consultados señaló esa percepción, mientras que en localidades del interior con más de 5.000 habitantes el porcentaje fue de 33,1 %. En áreas rurales o de menor tamaño, el nivel de inseguridad percibida se ubicó en 15,2 %. A nivel de barrios, Malvín Norte concentra la mayor proporción de personas que manifiestan sentirse inseguras.

El análisis incluye, además, variaciones por sexo y edad. Entre las mujeres, el 49 % indicó sentirse insegura o muy insegura, frente al 30,3 % de los hombres. La percepción también se incrementa con la edad, alcanzando el 54,8 % en el grupo de 75 años o más.

En materia de victimización, el informe estima un promedio mensual de 59.800 hechos delictivos en el país durante 2025. De esa cifra, 40.300 correspondieron a robos y 19.500 a estafas. Asimismo, se registraron en torno a 9.900 robos con violencia por mes, en promedio.

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