Teatro en el auditorio Batalla de Las Piedras

Details Thursday, 09 April 2026 14:01

Este jueves 9 de abril, el Parque Artigas será escenario de una nueva propuesta cultural abierta a la comunidad, que pone en valor el rol activo y creativo de las personas mayores.

La iniciativa, impulsada por el Área de Personas Mayores de la Dirección General de Desarrollo Humano de la Intendencia de Canelones, invita a disfrutar de la obra “Caso enjaulado”, a cargo del grupo El Castelar, bajo la dirección de Lilyan Paolino.

La función se realizará este jueves a las 19:00 horas en el Auditorio Batalla de Las Piedras, con entrada libre y gratuita.

Los organizadores destacan que “la propuesta busca generar un espacio de encuentro a través del arte, promoviendo la participación y visibilización de las personas mayores en la vida cultural.

Será una oportunidad para disfrutar de una noche de teatro, emoción y comunidad en un entorno accesible para todo público”.

Espacio patrocinado