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Acuerdo entre la Intendencia de Canelones, Nub8 y AWS apunta a mejorar la eficiencia de las MIPYMES

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Wednesday, 08 April 2026 13:54

Canelones implementa un programa para apoyar la transformación digital de micro, pequeñas y medianas empresas del departamento, mediante un acuerdo con la empresa tecnológica Nub8 y con respaldo de Amazon Web Services (AWS). La iniciativa busca incorporar soluciones de inteligencia artificial y automatización para optimizar procesos internos y la atención al cliente.

En esta primera etapa se prevé beneficiar a 90 empresas, con talleres de capacitación y cobertura de los costos de implementación y los primeros meses de operación por parte de AWS.

Según informó la Intendencia de Canelones, el programa incluye asistentes conversacionales, herramientas de automatización de tareas y sistemas para centralizar información, con mejoras estimadas en eficiencia de entre 20% y 30%. Las autoridades indicaron que la iniciativa permitirá fortalecer la competitividad de las MIPYMES sin reemplazar empleos.

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