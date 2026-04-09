Semana de Turismo 2026: 12 fallecidos y más de 600 lesionados en siniestros viales

Details Thursday, 09 April 2026 14:08

Durante la Semana de Turismo 2026, entre las 00:00 horas del sábado 28 de marzo y las 23:59 horas del domingo 5 de abril, se registraron en Uruguay 444 siniestros de tránsito, que dejaron un total de 608 personas lesionadas, de acuerdo con datos preliminares difundidos este lunes por la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev).

De los lesionados, 501 sufrieron heridas leves y 95 heridas graves. Además, 12 personas perdieron la vida durante el período, la mayoría de ellos hombres (9 de los 12) y usuarios vulnerables, especialmente motociclistas (8). Nueve de los fallecimientos ocurrieron en el lugar del siniestro y tres en centros de asistencia.

Según la jurisdicción, 8 de los 12 fallecidos correspondieron a rutas nacionales, mientras que los restantes 4 se registraron bajo jurisdicción departamental. Entre los casos reportados se encuentran víctimas muy jóvenes, como un pasajero de 2 años involucrado en una colisión entre un auto y una camioneta en la Ruta 56, en Florida. Otros siniestros fatales afectaron principalmente a motociclistas adultos en distintos departamentos del país, como Canelones, Maldonado, Rocha, Colonia y Montevideo.

En promedio, durante la Semana de Turismo se lesionaron 68 personas por día, considerando heridas de toda entidad. Las cifras de 2026 muestran que la participación de fallecidos en jurisdicción nacional alcanzó el 66,7%, un porcentaje que se mantiene en niveles similares a años anteriores.

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