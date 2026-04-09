Tras el temporal en Canelones remueven árboles, despejan calles y asisten a afectados

Details Thursday, 09 April 2026 14:03

El fuerte temporal que impactó en la madrugada de este miércoles 8 sobre el departamento de Canelones, y otras zonas del país, dejó un saldo importante de daños, principalmente en la zona costera.

Según los primeros reportes, se registraron vientos de hasta 100 km/h en localidades como Atlántida y San Jacinto, con más de 600 árboles caídos, 155 calles cortadas, interrupciones en el tendido eléctrico, evacuaciones puntuales y voladuras de techos.

Las zonas más golpeadas fueron Ciudad de la Costa, Salinas y Costa de Oro, donde se concentró la mayor parte de las emergencias.

Desde primeras horas de la madrugada del miércoles, equipos del Centro Coordinador de Emergencias Departamental (CECOED), junto a cuadrillas de distintas áreas, desplegaron un operativo para atender las situaciones más urgentes, priorizando la asistencia a familias afectadas, la liberación de calles y la restitución de servicios básicos.

IMPACTO FUE FUERTE

El intendente de Canelones, Francisco Legnani, confirmó en rueda de prensa que el departamento enfrenta “una cifra importante de daños”, árboles caídos, daños en el tendido eléctrico, calles cortadas y varias viviendas afectadas.

Legnani destacó el trabajo coordinado con organismos nacionales para restablecer los servicios. Aseguró que “la situación está relativamente controlada, pero el impacto fue fuerte”.

HUBO EVACUACIONES

El coordinador responsable del CECOED y director general de Gestión Ambiental, Rodrigo González, explicó que “el evento estaba previsto con mayor impacto en la costa y efectivamente fue allí donde golpeó con más fuerza”, destacando que se actuó con equipos preparados previamente.

También señaló que durante la madrugada se realizaron tres evacuaciones, una coordinada directamente por el equipo en Barros Blancos y dos autoevacuaciones en Soca y La Floresta, todas ya resueltas con el retorno de las familias a sus hogares.

En cuanto a los daños, González indicó que predominan los reclamos por caída de árboles, además de reportes de voladuras de techos en viviendas, galpones e invernáculos, y un caso de afectación severa en la Escuela N° 75 de Tala. También subrayó que, pese a las lluvias, no se registraron desbordes en el río Santa Lucía, lo que evitó complicaciones mayores.

CALLES BLOQUEADAS

El director general de Espacios Públicos, Eugenio Castro, informó que hasta la mañana del miércoles se contabilizaban centenares de reclamos vinculados al arbolado, cifra que continuaba en aumento. Manifestó que tienen “todas las cuadrillas desplegadas desde la madrugada atendiendo situaciones urgentes como calles bloqueadas o familias aisladas, la zona más compleja fue Ciudad de la Costa y Costa de Oro”.

Con la situación bajo relativo control, las tareas ahora se enfocan en la recuperación y asistencia a los afectados.

Las autoridades continúan evaluando los daños totales y mantienen los operativos que abarcaron toda la jornada del miércoles y continuarán en estos días con el objetivo de normalizar la situación en el menor tiempo posible.

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