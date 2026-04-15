Taller sobre contaminación lumínica: “Hacia la protección del cielo oscuro de Canelones”, en Atlántida, este jueves 16

Details Wednesday, 15 April 2026 13:43

En el marco de la Semana de los Cielos Oscuros, la Dirección General de Gestión Ambiental de la Intendencia de Canelones, junto al Núcleo Interdisciplinario de Estudios sobre Contaminación Lumínica del CURE-Udelar, convocan a participar del lanzamiento del acuerdo de trabajo y del taller denominado “Hacia la protección del cielo oscuro de Canelones”.

La actividad propone generar un espacio de encuentro, intercambio y formación en torno a la contaminación lumínica, considerada una problemática ambiental creciente con impacto directo en la biodiversidad, la salud humana y la calidad del cielo nocturno. Durante el taller se abordarán conceptos vinculados a qué es la contaminación lumínica, los impactos que genera en los ecosistemas y en las personas, así como los antecedentes y la situación actual en el departamento de Canelones. También se presentará la propuesta de convenio y las líneas de trabajo asociadas.

La instancia tiene como objetivo sentar las bases para avanzar hacia un uso más responsable de la iluminación, integrando conocimiento científico, gestión pública y participación.

La actividad es abierta a la población y se realizará el 16 de abril a las 18:00 horas en el Espacio Dinamo, en Atlántida.

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