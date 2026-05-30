Encuesta revela que un tercio de los adolescentes de 13 a 15 años probó cigarrillos electrónicos alguna vez

Details Saturday, 30 May 2026 14:18

Los resultados preliminares de la Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes 2025, realizada a 2.943 estudiantes por el Ministerio de Salud Pública (MSP), la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Observatorio Uruguayo de Drogas de la Secretaría Nacional del Deporte (SND), revelaron que el consumo tradicional bajó al 10,3%. En contraste, el uso de cigarrillos electrónicos alcanzó el 10,9% y un tercio de los menores los probó alguna vez.

Ante este escenario, la ministra Cristina Lustemberg aludió a la reciente derogación de decretos que flexibilizaban controles. “Volvimos a poner en el centro la defensa de la salud pública y especialmente la protección de niñas, niños y adolescentes frente a estrategias de la industria que buscan minimizar la percepción de riesgo”, afirmó.

Por su parte, la directora general de la Salud, Laura Llambí, advirtió sobre los componentes que utiliza el sector comercial para captar nuevos usuarios: “Los saborizantes son un elemento de atracción diseñado para acercar a adolescentes y jóvenes a estos productos. La encuesta vuelve a mostrar que debemos trabajar especialmente en ese aspecto”.

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