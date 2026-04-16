Thursday, 16 April 2026

 
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Inauguran exposición “Kuntai Ma” sobre la identidad indígena

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Thursday, 16 April 2026 14:24

En el marco del Mes de la Nación Charrúa y de la Identidad Indígena, se presenta la exposición “KUNTAI MA - La lucha sigue. Memoria fragmentada del pueblo charrúa”, de Patricio Saavedra, una propuesta que aborda una historia del Uruguay a través de la memoria, la identidad y el territorio.

El Municipio de Las Piedras informó que la muestra reúne retratos contemporáneos, relatos actuales, archivos y elementos vinculados al territorio, con el objetivo de visibilizar una historia que ha sido muchas veces silenciada.

La inauguración se realizará el viernes 17 de abril a las 19:00 horas en el Auditorio Batalla de Las Piedras, ubicado en Bv. del Bicentenario 318. La exposición permanecerá abierta al público hasta el 12 de mayo. Podrá visitarse de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 horas, y sábados y domingos de 14:00 a 19:00 horas.

Foto archivo: Intendencia de Canelones

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