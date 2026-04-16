Manantiales Serranos ingresa a la Red Mundial de Geoparques de la UNESCO

Details Thursday, 16 April 2026 14:23

La UNESCO incorporó oficialmente al geoparque Manantiales Serranos a la Red Mundial de Geoparques de esa organización.

Esta distinción ratifica la trayectoria del país en materia de sostenibilidad, fortaleciendo la proyección internacional de sus recursos naturales.

Desde este miércoles 15 de abril de 2026, este reconocimiento internacional posiciona al territorio en el mapa global del geoturismo, destacando su riqueza geológica, paisajística y cultural, así como el trabajo articulado entre instituciones, equipos técnicos y comunidades locales.

La designación como Geoparque Mundial representa una oportunidad estratégica para el desarrollo turístico del país. En particular, impulsa la diversificación de la oferta mediante experiencias vinculadas al geoturismo, orientadas a un perfil de visitante cada vez más consciente, interesado en la naturaleza, la educación ambiental y el respeto por los territorios.

En este sentido, el reconocimiento fortalece las políticas públicas de conservación y promueve modelos de gestión responsables del patrimonio, alineados con los principios del desarrollo sostenible. Asimismo, abre nuevas posibilidades para el crecimiento de las economías locales, a través de la generación de empleo, el fortalecimiento de emprendimientos turísticos y la puesta en valor de saberes y tradiciones.

El Geoparque Manantiales Serranos se consolida así como un espacio de encuentro entre ciencia, educación y turismo. Un territorio que invita, tanto a visitantes nacionales como internacionales, a descubrir, aprender y disfrutar de un entorno único.

Este histórico momento es el inicio de una nueva etapa, que compromete a los distintos actores relacionados con el turismo a continuar preservando y proyectando este patrimonio, ahora reconocido a nivel mundial.

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