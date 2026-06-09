Montevideo y Canelones impulsan un distrito de innovación en el eje de las rutas 8, 101 y 102

Details Tuesday, 09 June 2026 12:56

Las intendencias de Canelones y Montevideo, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), el Parque Científico y Tecnológico de Pando, el Parque de las Ciencias y Zonamerica firmaron un convenio para crear el Distrito de Innovación en el área metropolitana.

Este polo científico, tecnológico y productivo operará en el eje de las rutas 8, 101 y 102 con el fin de atraer inversiones, generar empleo y mejorar la competitividad del país.

El intendente de Canelones, Francisco Legnani, destacó el potencial de inversión y empleo de la zona, señalando que “es una fuente de captación de inversiones, generadora de empleo y significa desarrollo para el país”, además de agregar que “para eso, tenemos que estar alineados los tres niveles de gobierno, en asociación con los privados”.

Por su parte, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, afirmó que “es la señal que une voluntades de gobiernos, del sector privado, de la academia, que tiene el foco en el lugar correcto: generar conocimiento, generar innovación, generar competitividad e insertarnos en el mundo de manera saludable”.

Desde la Intendencia de Canelones indicaron que el proyecto funcionará inicialmente como una experiencia piloto orientada a desarrollar modelos de gestión y capacidades que sirvan de base para replicar la iniciativa en otras zonas del país.

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