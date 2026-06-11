Thursday, 11 June 2026

 
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Canelones se prepara para celebrar la Noche de San Juan

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Thursday, 11 June 2026 13:42

El departamento de Canelones se prepara para celebrar la Noche de San Juan el próximo 23 de junio, víspera del día de San Juan Bautista.

Varias localidades encenderán las tradicionales hogueras, acompañadas por espectáculos de música, arte, puestos de comida y ferias de artesanos.

Las festividades, que originalmente conmemoran el solsticio de verano en el hemisferio norte, se adaptaron en Uruguay al contexto invernal, manteniendo el fuego como un símbolo central de renovación.

Según la información difundida por la Intendencia de Canelones, para conocer los horarios y las actividades detalladas de cada localidad, los interesados pueden ingresar al sitio web oficial: https://turismo.imcanelones.gub.uy/noche-san-juan

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