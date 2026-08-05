Ruta 101: conductor grave tras chocar contra cabecera de un puente

Details Wednesday, 05 August 2026 13:14

Un hombre de 55 años resultó gravemente herido este martes luego de que el auto que conducía chocara contra la cabecera de un puente en la Ruta 101, a la altura del kilómetro 20,200.

El siniestro ocurrió sobre las 15:00 horas y las causas del impacto aún son investigadas. El conductor fue asistido en el lugar y trasladado a la mutualista Casmu tras ser diagnosticado como politraumatizado grave.

El accidente generó afectaciones en la circulación hacia Montevideo, con la ruta obstruida durante unas dos horas hasta que el tránsito fue normalizado cerca de las 17:00.

Foto: Dirección Nacional de Policía Caminera

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