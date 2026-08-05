Alertan por falsas multas de tránsito enviadas por WhatsApp y SMS

Details Wednesday, 05 August 2026 13:21

El servicio Verifica del Ministerio del Interior alertó sobre mensajes fraudulentos que circulan por WhatsApp y SMS y que simulan comunicaciones del SUCIVE y la Policía Caminera para informar sobre supuestas multas pendientes o vencimientos de descuentos.

La maniobra incluye enlaces que aparentan pertenecer a sitios oficiales y busca que los usuarios ingresen datos personales o bancarios mediante advertencias sobre posibles cobros judiciales o pérdida de beneficios.

El organismo recordó que las instituciones públicas no notifican infracciones ni solicitan pagos o información confidencial a través de enlaces enviados desde números desconocidos o internacionales. Ante estos casos, las autoridades recomiendan no acceder a los vínculos y verificar cualquier deuda mediante los canales oficiales.

Foto: Instagram - Verifica

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