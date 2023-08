"En ningún momento consentí el beso", asegura Jenni Hermoso

Details Friday, 25 August 2023 19:10

La internacional española Jenni Hermoso aseguró este viernes que "en ningún momento" consintió el beso del presidente del fútbol español, Luis Rubiales, señaló en un comunicado firmado junto con sus compañeras campeonas del mundo que amenazan con no volver a la selección si el dirigente no se va.

"Quiero aclarar que tal como se vio en las imágenes, en ningún caso consentí el beso que me propinó y, por supuesto, en ningún caso busqué alzar al presidente" Rubiales, afirmó la jugadora en un comunicado publicado por su sindicato Futpro en la plataforma X.

"No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho", añadió Hermoso en el comunicado, firmado por cerca de 80 jugadoras, entre ellas las 23 campeonas del mundo.

Hermoso reaccionó de esta manera a las palabras del presidente de la Federación Española (RFEF), Luis Rubiales, en la mañana de este viernes asegurando en una Asamblea Extraordinaria que el beso fue "espontáneo, mutuo, eufórico y consentido".

El mandatario federativo sorprendió el domingo en la entrega de medallas del Mundial al sujetar la cabeza de la jugadora y darle un beso en la boca tras ganar España en la final ante Inglaterra 1-0.

Las imágenes dieron la vuelta al mundo junto a las de sus gestos en el palco agarrándose los genitales, a pocos metros de la reina Letizia.

"Las jugadoras de la selección absoluta, recientes campeonas del mundo, en apoyo a Jennifer Hermoso, quieren manifestar su firme y rotunda condena ante conductas que ha atentado contra la dignidad de las mujeres", asegura el comunicado del Futpro.

Las campeonas del mundo "esperan respuestas contundentes de los poderes públicos para que no queden impunes acciones" como las ocurridas en la final del Mundial.

El comunicado de Futpro está firmado por cerca de 80 futbolistas y exfutbolistas, entre las que se encuentran las 23 campeonas del mundo.

Las firmantes piden "cambios estructurales reales, que ayuden a la selección absoluta a seguir creciendo" y amenazan con no volver a vestir la camiseta nacional si no hay cambios en la cúpula federativa.

"Todas las jugadoras que firman el presente escrito no volverán a una convocatoria de la selección si continúan los actuales dirigentes", asegura el comunicado.

"Nos llena de tristeza que un hecho tan inaceptable esté logrando empañar el mayor éxito deportivo del fútbol femenino español", concluye la nota.

