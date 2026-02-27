Triunfo 2-1 de Juventud en Paraguay y clasificación histórica para el equipo pedrense

Details Friday, 27 February 2026 16:26

En una noche decisiva en Asunción, Juventud de Las Piedras logró meterse en la tercera fase de la Copa Libertadores al imponerse 2-1 frente a Guaraní en el Estadio Defensores del Chaco.

Tras el empate 0-0 en el encuentro de ida disputado en Montevideo, Juventud llegó a Asunción con la obligación de ganar para continuar en el certamen. Lo consiguió fuera de fronteras, inclinando la serie a su favor y dando un paso significativo en su campaña internacional.

El gol que definió la clasificación llegó en el cuarto minuto de descuento. Ramiro Peralta capitalizó un rebote en el área y aseguró el pasaje. Antes, Federico Barrandeguy había puesto en ventaja al equipo a los 49’, mientras que Guaraní había igualado a los 55’ mediante un penal ejecutado por su arquero, Gaspar Servio.

En la próxima instancia enfrentará al Deportivo Independiente Medellín, el 5 de marzo a las 21:30 (hora de Uruguay), por un lugar en la fase de grupos.

Espacio patrocinado