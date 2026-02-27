Uruguay se convirtió en el primer país del Mercosur en aprobar el acuerdo comercial con la Unión Europea

Details Friday, 27 February 2026 16:59

Uruguay completó este jueves la aprobación parlamentaria del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.

La Cámara de Representantes lo respaldó con 91 votos en 93, luego de que el Senado lo hubiera votado por unanimidad el día anterior. Los únicos sufragios en contra fueron de Gustavo Salle y Nicolle Salle, de Identidad Soberana.

El texto, firmado el 17 de enero en Asunción (Paraguay), fue enviado al Poder Ejecutivo para su promulgación y deberá ser suscrito por el presidente Yamandú Orsi y su gabinete. Con este paso, Uruguay se convierte en el primer socio del bloque en culminar el trámite legislativo.

El acuerdo prevé una reducción gradual de aranceles en plazos de entre diez y quince años y abarca más del 90% del comercio entre ambas regiones. En marzo comenzará dentro del Mercosur la negociación para distribuir las cuotas de exportación hacia Europa.

Según fuentes de gobierno, Uruguay no deberá esperar a que los demás socios del Mercosur aprueben el tratado para que tenga vigencia en el territorio. No obstante, a fines de enero el Parlamento Europeo resolvió postergar su tratamiento, por lo que el proceso permanece en pausa desde entonces.

Desde Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció la aplicación provisional de la parte comercial del acuerdo, aunque aclaró que quedará plenamente concluido cuando el Parlamento Europeo otorgue su consentimiento.

