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Ataque con machete en metro de Nueva York deja tres heridos

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Monday, 13 April 2026 15:30

Un hombre armado con un machete apuñaló a tres personas el pasado sábado en un andén de la Terminal Grand Central, en Midtown Manhattan, y fue abatido por la Policía.

El hecho ocurrió sobre las 9:40 (hora de Miami, 10:40 en Uruguay). Según la comisionada Jessica Tisch, el sospechoso, Anthony Griffin, de 44 años, fue intimado al menos 20 veces a soltar el arma antes de abalanzarse sobre los agentes, que respondieron con disparos. El individuo murió a causa de las heridas.

El episodio quedó registrado en las cámaras corporales, donde el atacante afirmaba reiteradamente que era “Lucifer”.

Las víctimas, dos hombres de 84 y 65 años y una mujer de 70, fueron trasladadas a un hospital y se espera que sobrevivan. El agresor era conocido por la Policía, con más de una docena de detenciones, incluidas por amenazas y agresiones con objetos punzantes.

Las autoridades indicaron que el caso no presenta vínculos con el terrorismo.

Foto: Policía de Nueva York (NYPD)

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