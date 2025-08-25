Uruguay Sub200 detiene de forma temporal su expedición científica por problemas técnicos

Details Monday, 25 August 2025 16:30

La misión científica “Uruguay Sub200” detuvo sus tareas el pasado domingo 24 de agosto, debido a problemas técnicos en el buque Falkor (too), cuando se encontraba frente a las costas de Maldonado, a 217 kilómetros de Punta del Este.

La expedición, iniciada el 22 de agosto y prevista hasta mediados de setiembre, busca explorar profundidades de entre 200 y 3.500 metros para estudiar biodiversidad y formaciones geológicas. El proyecto es liderado por la Universidad de la República, con participación de 37 investigadores y apoyo de instituciones de Argentina, Brasil, Chile, Alemania y Francia.

Tras su primera jornada de trabajo, en la que se transmitieron imágenes en vivo con tecnología de última generación, el equipo comunicó que retornará a puerto para reparar las fallas y retomar la exploración en los próximos días.